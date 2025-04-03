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ПСЖ наказан за оскорбительные баннеры болельщики в адрес Рабьо
Дисциплинарная комиссия LFP приняла решение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" получил санкции от дисциплинарной комиссии Лиги профессионального футбола (LFP) за оскорбительные баннеры болельщиков, направленные против бывшего игрока клуба Адриана Рабйо во время матча против "Марселя".
Во время игры, состоявшейся в середине марта, фанаты "ПСЖ" вывесили оскорбительные баннеры, направленные против игрока и его матери Вероники.
Дисциплинарная комиссия LFP приняла решение:
- Трибуна "Отей" будет частично закрыта на матч против "Гавра".
- Клуб также получил штраф в размере 20 000 евро.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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