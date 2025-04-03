ПСЖ наказан за оскорбительные баннеры болельщики в адрес Рабьо

"Пари Сен-Жермен" получил санкции от дисциплинарной комиссии Лиги профессионального футбола (LFP) за оскорбительные баннеры болельщиков, направленные против бывшего игрока клуба Адриана Рабйо во время матча против "Марселя".

Во время игры, состоявшейся в середине марта, фанаты "ПСЖ" вывесили оскорбительные баннеры, направленные против игрока и его матери Вероники.

Дисциплинарная комиссия LFP приняла решение: