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ПСЖ наказан за оскорбительные баннеры болельщики в адрес Рабьо

Франция

Дисциплинарная комиссия LFP приняла решение

ПСЖ наказан за оскорбительные баннеры болельщики в адрес Рабьо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Пари Сен-Жермен" получил санкции от дисциплинарной комиссии Лиги профессионального футбола (LFP) за оскорбительные баннеры болельщиков, направленные против бывшего игрока клуба Адриана Рабйо во время матча против "Марселя".

Во время игры, состоявшейся в середине марта, фанаты "ПСЖ" вывесили оскорбительные баннеры, направленные против игрока и его матери Вероники.

Дисциплинарная комиссия LFP приняла решение:

  • Трибуна "Отей" будет частично закрыта на матч против "Гавра".
  • Клуб также получил штраф в размере 20 000 евро.
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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