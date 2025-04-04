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Роберто Де Дзерби столкнулся с бунтом игроков Марселя 

Франция

После отказа проводить тренировку

Роберто Де Дзерби столкнулся с бунтом игроков Марселя 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает L'Équipe, Де Дзерби столкнулся с бунтом игроков после того, как заявил в понедельник, что не будет проводить тренировку. Итальянский наставник сказал игрокам, что он их сегодня не будет тренировать. В ответ футболисты почувствовали себя брошенными и ответили: "Тогда мы также не будем тренироваться".

Спортивному директору клуба Мехди Бенатии пришлось вмешаться и призвать игроков оправдать финансовые инвестиции клуба в них. Однако некоторые футболисты поставили под сомнение методы руководства Де Дзерби, заявив, что такую нестабильность вряд ли бы терпели в клубах уровня "Баварии" или "Ювентуса", за которые в свое время выступал Бенатия.

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Де Дзерби внедрил в "Марселе" эмоциональный и авторитарный стиль управления, чередующийся между созданием "семейной" атмосферы во время серий побед и жесткими наказаниями после поражений. Сообщалось, что после поражения в минувшую субботу от "Реймса" футболистов заставили остаться на ночь на тренировочной базе. Кроме того, тренерский штаб отменил для игроков выходные в воскресенье и понедельник – именно тогда и случился последний конфликт между Де Дзерби и командой.

Напомним, что "Марсель" занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1 с 49 очками.

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Марсель Роберто Де Дзерби
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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
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