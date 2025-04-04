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Ряд европейских клубов заинтересованы в трансфере лидера Ланса

Франция

Клуб позволит ему уйти

Ряд европейских клубов заинтересованы в трансфере лидера Ланса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание L'Equipe, центральный защитник "Ланса" Факундо Медина может покинуть клуб этим летом.

Аргентинец еще зимой находился в центре внимания, ведь интерес к нему проявляли "Марсель" и неназванный английский клуб. Однако тогда Медина решил остаться из уважения к клубу, который в январе уже потерял Абукодира Хусанова и Кевина Дансо, и нуждался в стабильности в обороне.

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Летом ситуация изменится – игрок открыт к новому вызову, а клуб не будет препятствовать его уходу. "Марсель" сохраняет интерес и хотел бы видеть аргентинца в паре с Леонардо Балерди. Среди других претендентов – "Кристал Пэлас", "Байер" Леверкузен и "Рома". Контракт Медины с "Лансом" действует до 2028 года.

Добавим, что в этом сезоне на счету защитника 1 ассист в 25 матчах за "Ланс" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
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