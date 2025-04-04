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Луис Энрике стремится подписать в ПСЖ звезду Барселоны

Франция

Хочет видеть полузащитника в клубе

Луис Энрике стремится подписать в ПСЖ звезду Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" уже начал планировать свою команду на следующий сезон, и среди главных целей есть имя полузащитника "Барселоны" Гави. Луис Энрике, который имеет хорошие отношения с игроком со времен совместной работы в сборной Испании, попросил руководство парижского клуба приложить усилия, чтобы подписать его.

Ситуация воспитанника "Барселоны" резко изменилась в последние месяцы. После прихода Флика его роль значительно уменьшилась, и он даже оказался на скамейке запасных в важных матчах.

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Учитывая эти обстоятельства, "ПСЖ" может попытаться подписать полузащитника. Луис Энрике уверен, что Гави идеально впишется в его схему. Однако эта сделка не будет простой. Клуб из Каталонии все еще считает игрока ключевым активом для будущего. Все будет зависеть от желания самого футболиста.

Добавим, что в этом сезоне на счету 20-летнего Гави 2 гола и 3 ассиста в 28 матчах за "Барсу" во всех турнирах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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