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Роберто Де Дзерби отреагировал на слухи, связывающие его с работой в Милане
Итальянец отрицает любые переговоры с другими клубам
Olympique de Marseille
Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби во время своей пресс-конференции ответил на вопрос о слухах, связывающих его с работой в "Милане".
"Каждый может говорить все, что хочет. Однако никто мне не звонил. Я не общался ни с одной командой о работе. До конца чемпионата Франции я не собираюсь говорить с другими клубами. Я хочу остаться здесь надолго, я не намерен уходить из команды. Я знаю, что "Марсель" — лучшее место для меня".
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Напомним, что Роберто Де Дзерби возглавил "Марсель" прошлым летом. Его команда опустилась на третье место в Лиге 1 после трех поражений подряд. Сейчас "провансальцы" имеют в своем активе 49 очков после 27 туров.
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