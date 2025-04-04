  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Энрике: ПСЖ хочет пройти сезон Лиги 1 без поражений
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энрике: ПСЖ хочет пройти сезон Лиги 1 без поражений

Франция

Специалист рассказал о текущем сезоне для ПСЖ

Энрике: ПСЖ хочет пройти сезон Лиги 1 без поражений

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике поделился амбициозными целями команды на финальную часть сезона. Испанский специалист заявил, что его подопечные стремятся не только получить чемпионский титул в Лиге 1, но и пройти сезон без поражений, а также выиграть Лигу чемпионов.

"До этого момента рекорды меня не интересовали, но, конечно, мы хотим пройти сезон в Лиге 1 без поражений. Мы хотим не просто стать чемпионами, а показать хорошую игру. Мы хотим обновить наши рекорды и улучшить статистику.

Всегда есть куда расти. Футболисты могут стать сильнее как индивидуально, так и коллективно.

В Лиге чемпионов мы последний представитель Франции, и для нас это дополнительный источник мотивации".

Читайте такжеЛуис Энрике стремится подписать в ПСЖ звезду Барселоны
По теме
yellow-arrow
Роберто Де Дзерби отреагировал на слухи, связывающие его с работой в Милане
yellow-arrow
Действующий чемпион Италии планирует подписать ключевого футболиста Марселя
yellow-arrow
Луис Энрике стремится подписать в ПСЖ звезду Барселоны
Луис Энрике Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости