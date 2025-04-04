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Энрике: ПСЖ хочет пройти сезон Лиги 1 без поражений
Специалист рассказал о текущем сезоне для ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике поделился амбициозными целями команды на финальную часть сезона. Испанский специалист заявил, что его подопечные стремятся не только получить чемпионский титул в Лиге 1, но и пройти сезон без поражений, а также выиграть Лигу чемпионов.
"До этого момента рекорды меня не интересовали, но, конечно, мы хотим пройти сезон в Лиге 1 без поражений. Мы хотим не просто стать чемпионами, а показать хорошую игру. Мы хотим обновить наши рекорды и улучшить статистику.
Всегда есть куда расти. Футболисты могут стать сильнее как индивидуально, так и коллективно.
В Лиге чемпионов мы последний представитель Франции, и для нас это дополнительный источник мотивации".
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