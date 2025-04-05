Лига 1. 28-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Анже 1:0

Гол: Дуэ 55

"Пари Сен-Жермен" в эконом-режиме одолел "Анже", гарантировав себе 14-й чемпионский титул в клубной истории. Устрашающий отрыв (21 от "Монако" по потерянным) позволил команде Энрике отпраздновать уже в начале апреле, за 6 туров до финиша. Хотя весь фокус, естественно, на предстоящей игре еврокубков.

Для "Анже" это пятое фиаско кряду. Для самой столичной команды это 9-я победа кряду в чемпионате. Луис Энрике не сильно ротировал перед ЛЧ, перед игрой с "Астон Виллой" из основных оставив в запасе только Дембеле, Мендеша и Невеша.

Ставка каталонского тренера, похоже, была рассчитана на то, чтобы лишний раз наиграть основные связи. Ну кроме того, чтобы гарантировать титул сегодня. А взятый темп игры (между первой и второй передачами) позволял спокойно это делать без риска переутомить основу.

Скромными 1:0 на табло обманываться не стоит. При желании ПСЖ в любой момент мог добавить еще. А затишье перед воротами Доннаруммы (0 допущенных ударов в створ за матч и один-единственный приличный удар с позиции на 0.11 xG) позволяли не переживать за результат. Как и под 80% владения хозяев.

В другой вечер даже со столь вялой интенсивностью дело бы запросто могло дойти до разгрома. Но у Гонсалу Рамуша сегодня был не лучший вечер в плане реализации. 3 из 4 лучших шансов в игре было у него, но форвард свой долг исполнял не лучшим образом. И не продемонстрировал свое единственное конкурентное преимущество в сравнении с партнерами по атаке.

ПСЖ: Доннарумма – Эрнандес, Пачо (Мендеш, 63), Маркиньос, Хакими – Фабиан (Барколя, 63), Витинья, Заир-Эмери – Кварацхелия, Рамуш (Дембеле, 63), Дуэ (Невеш, 67)

Анже: Фофана – Экомье (Дьенг, 71), Анен, Лефорт, Бамба, Раолисоа – Ахолу (Халед, 71), Абделли, Белькхадим (Ферхат, 80) – Эль-Мелали (Аллевина, 46), Леполь (Ньян, 81)