ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции

В матче 28-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" переиграл "Анже" (1:0). Эта победа гарантировала парижанам досрочное чемпионство.

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Произошло это за 6 туров до окончания первенства. Клуб стал чемпионом в тринадцатый раз в истории.

Сейчас отставание от "Монако", которое идет вторым, составляет 24 очка. Третье место занимает "Марсель", имея еще на 2 балла меньше.