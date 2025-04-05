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ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции

Франция
Обновлено

Кто бы сомневался

ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 28-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" переиграл "Анже" (1:0). Эта победа гарантировала парижанам досрочное чемпионство.

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Произошло это за 6 туров до окончания первенства. Клуб стал чемпионом в тринадцатый раз в истории.

Сейчас отставание от "Монако", которое идет вторым, составляет 24 очка. Третье место занимает "Марсель", имея еще на 2 балла меньше.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Omega1978 (Kyiv)
05.04.2025 в 20:53
Чи я рахувати не вмію? Чи автор "двійочник"? 6 турів та 14 очок різниці - це замало щоб стати Чемпіонами. Адже 6*3 буде 18. Автор відгадай свою помилку, та перевіряй інформацію, що друкуєш!
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Комментарии 2
Omega1978 (Kyiv)
05.04.2025 в 20:53
Чи я рахувати не вмію? Чи автор "двійочник"? 6 турів та 14 очок різниці - це замало щоб стати Чемпіонами. Адже 6*3 буде 18. Автор відгадай свою помилку, та перевіряй інформацію, що друкуєш!
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0
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Nevermore (Донецк)
05.04.2025 в 20:51
урря!
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