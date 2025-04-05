Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции
Кто бы сомневался
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 28-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" переиграл "Анже" (1:0). Эта победа гарантировала парижанам досрочное чемпионство.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Произошло это за 6 туров до окончания первенства. Клуб стал чемпионом в тринадцатый раз в истории.
Сейчас отставание от "Монако", которое идет вторым, составляет 24 очка. Третье место занимает "Марсель", имея еще на 2 балла меньше.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Omega1978 (Kyiv)
05.04.2025 в 20:53
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Первая победа Кучера, фиаско Максимова. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Игры разума Григорчука и ассист Ракицкого. УПЛ. 23 тур. Черноморец - ЛНЗ 1:0
- Поворознюк официальным обращением требует от УАФ обнародовать зарплату руководящего состава
- Луис Энрике стремится подписать в ПСЖ звезду Барселоны
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000
Комментарии 2