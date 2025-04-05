Франция
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Лига 1. Брест – Монако 2:1. Уступая дорогу Марселю
Монако снова не смог победить на выезде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 28-й тур
Брест, Стад Франсис Ле Бле
Брест – Монако 2:1
Голы: Кён 42 (аг), Камара 90+4 – Закария 63 (п)
Брест: Бизот – Айдара, Ндиайе, Шардонне, Лала – Маньетти (Думбия, 77), Ле-Мелу, Камара – Сима (Балде, 78), Ажорк, Перейра Лаже (Дель Кастильо, 84)
Монако: Кён – Энрике, Мависса, Керер (Вандерсон, 46), Синго – Минамино (Бен Сегир, 46), Камара (Аль-Мусрати, 72), Закария, Аклиуш (Головин, 81) – Эмболо (Балогун, 86), Бирет
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