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Лига 1. Лион - Лилль 2:1. Команда Паулу Фонсеки врывается в топ-4
Четырнадцатая победа в сезоне для "ткачей"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пока "Пари Сен-Жермен" праздновал свое чемпионство в Лиге 1, вечер французского футбола продолжился матчем 28-го тура между "Лионом" и "Лиллем". Обе команды ведут борьбу за место в четверке лучших команд турнира.
Детальный отчет этого матча появится на нашем сайте уже в ближайшее время...
Лига 1. 28-й тур
Стадион: "Парк Олимпик Лионне" (Лион)
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
"Лион" — "Лилль" 2:1
Голы: Ляказетт (38, пен), Шерки (70) — Диаките (1)
"Лион": Лукас Перри — Тальяфико, Ниакате, Мата, Мейтленд-Найлз — Матич (Верету, 68), Тессманн — Альмада (Акуоку, 90+1), Толиссо, Нуама (Шерки, 7) — Ляказетт (Микаутадзе, 69)
"Лилль": Шевалье — Гудмундссон (Исмаили, 83), Александру, Диаките, Менье — Гомеш (Бенталеб, 84), Андре, Мукау (Фернандес-Пардо, 61) — Гаральдссон, Дэвид (Акпом, 71), Баккер (Сахрауи, 71)
Предупреждения: Ляказетт (22), Толиссо (25), Мейтленд-Найлз (77) — Андре (56), Диаките (73)
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