Чемпионская победа. ПСЖ – Анже 1:0. Видео гола и обзор матча

ПСЖ и “Анже” встречались в рамках 28 тура чемпионата Франции. Парижанам нужна была победа для гарантирования титула – они ее и получили. На фоне тотального преимущества один гол кажется не слишком уверенным достижением, но три очка благодаря точному удару Дуэ улетели в копилку. Кварацхелия в этом случае оформил ассист.

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Лига 1, 28 тур

"Пари Сен-Жермен" – "Анже" 1:0

Гол: Дуэ 55