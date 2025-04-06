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Чемпионская победа. ПСЖ – Анже 1:0. Видео гола и обзор матча

Франция

Хватило одного точно удара

Чемпионская победа. ПСЖ – Анже 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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ПСЖ и “Анже” встречались в рамках 28 тура чемпионата Франции. Парижанам нужна была победа для гарантирования титула – они ее и получили. На фоне тотального преимущества один гол кажется не слишком уверенным достижением, но три очка благодаря точному удару Дуэ улетели в копилку. Кварацхелия в этом случае оформил ассист.

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Лига 1, 28 тур

"Пари Сен-Жермен" – "Анже" 1:0

Гол: Дуэ 55

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