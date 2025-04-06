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Волевая победа команды Фонсеки над бывшими. Лион – Лилль 2:1. Видео голов и обзор матча
Счет был открыт уже на первой минуте
Getty Images/Global Images Ukraine
Поединок Лиги 1 в 28 туре между "Лионом" и "Лиллем" привлек особое внимание. И не только потому, что обе команды претендуют на еврокубки. Также тем, что Пауло Фонсека встречался против своей бывшей команды.
"Лилль" открыл счет на первой минуте встречи, но до перерыва "Лион" сравнял. Во втором тайме талант хозяев Шерки вырвал победу для команды. Благодаря ей "Лион" перегнал "Лилль" и занимает четвертое место. "Доги" имеют на один зачетный балл меньше и идут шестыми.
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Чемпионат Франции, 28 тур
"Лион" – "Лилль" 2:1
Голы: Ляказетт 38 (пен.), Шерки 70 – Диаките 1
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