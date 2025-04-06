Президент ПСЖ: Гордимся, что выиграли Лигу 1, один из сильнейших чемпионатов Европы

Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал завоевание клубом чемпионства за 6 туров до конца чемпионата.

"Мы очень гордимся тем, что выиграли Лигу 1, один из сильнейших чемпионатов Европы, и до сих пор остаемся непобедимыми. Поздравляю всех игроков, нашего тренера Луиса Энрике, спортивного советника Луиша Кампуша и всех сотрудников клуба, которые проделали невероятную работу".

"Это прекрасный момент для наших болельщиков во Франции и за рубежом, а также для Парижа. Звезда ПСЖ – это команда, и эта звезда сияет ярко. Мы собираемся наслаждаться этим моментом с нашей семьей и нашими невероятными болельщиками.

Сезон еще далек от завершения, мы должны продолжать упорно работать и сконцентрироваться на каждом следующем матче, бороться во всех турнирах до последнего момента сезона”, – сказал Аль-Хелайфи.