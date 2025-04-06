Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент ПСЖ: Гордимся, что выиграли Лигу 1, один из сильнейших чемпионатов Европы
Столичный коллектив досрочно защитил титул
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал завоевание клубом чемпионства за 6 туров до конца чемпионата.
"Мы очень гордимся тем, что выиграли Лигу 1, один из сильнейших чемпионатов Европы, и до сих пор остаемся непобедимыми. Поздравляю всех игроков, нашего тренера Луиса Энрике, спортивного советника Луиша Кампуша и всех сотрудников клуба, которые проделали невероятную работу".
"Это прекрасный момент для наших болельщиков во Франции и за рубежом, а также для Парижа. Звезда ПСЖ – это команда, и эта звезда сияет ярко. Мы собираемся наслаждаться этим моментом с нашей семьей и нашими невероятными болельщиками.
Сезон еще далек от завершения, мы должны продолжать упорно работать и сконцентрироваться на каждом следующем матче, бороться во всех турнирах до последнего момента сезона”, – сказал Аль-Хелайфи.
"Принцы" оформили 13-е чемпионство.
Популярное сейчас
- "Стол был полностью заполнен пачками с деньгами": Григорчук вспомнил самого щедрого президента клуба
- Чемпионство ПСЖ, фиаско Реала, первая победа Кучера в Черноморце, Заря дожала Ворсклу, поражение Цыганкова, ничьи Забарного, Миколенко и Зинченко в АПЛ. Главные новости за 5 апреля
- Вацко ответил, сможет ли игрок Кривбасса заменить лидера Динамо
- Кубок Франции. Дюнкерк – ПСЖ 2:4. Несостоявшееся чудо
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
- Нападающий Милана нашел любовь в видеоигре Call of Duty