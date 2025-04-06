Лига 1. Страсбур залетел в топ-4, Гавр выбрался из низов, Ренн снова уступил Осеру

"Страсбур" влетел в зону ЛЧ после 5-й победы кряду. Если "Лион" (4:2) Фонсеки самая молодая команда топ-лиг весело перестреляла в симметричных сопернику 4-2-3-1 и задавила прессингом. То сегодня был надежный оборонительный перфоманс в 3-4-2-1 со ставкой на стандарты и контратаки. Сработало с "Реймсом" на ура, тем более удобно сложился сценарий с ранним голом.

Дукуре на угловом открыл счет уже на 4-й минуте. Дальше был образцовый оборонительный перфоманс с разящими контратаками. У Эмеги с прицелом этим вечером были проблемы, так что довелось внимательно докатать сзади. И это удалось без особых приключений. 0:1. В такой форме "Страсбур" имеет нешуточные шансы остаться в топ-4. Тем более что конкуренты не впечатляют.

До этого "Ланс" добыл 3-ю победу в четырех последних турах. Хотя выдалась она крайне непростой. В соперниках были аутсайдеры из "Сент-Этьена", которые долго умудрялись держать ворота на замке. Во многом из-за того, что "кроваво-золотые" загубили тонну моментов. Мачадо в дебюте забил с минимального офсайда, Диуф пробил выше с буквально пары метров. Еще и имели все шансы пропустить до перерыва, но Райан потащил пенальти Кардоны.

Во второй половине давление продолжилось. И после еще одного эпичного промаха, уже Агилара, долгожданный прорыв последовал благодаря замене. Коялипу забил свой второй гол за "Ланс" с прострела Мачадо и возродил надежды на попадание в еврокубки. До них 5 пунктов.

"Ренн" Хабиба Бейе шел без ничьих 8 туров – было 5 побед и 3 фиаско. Всего же бескомпромиссная серия "красно-черных" длилась 21 игру. И все шло к первой ничьей в новом году, ведь "Осер" был надежен в защите и допустил лишь 1 серьезный момент у своих ворот. Но не срослось. На предпоследней минуте Жубал на угловом принес "Осеру" вторую победу против "Ренна" в сезоне. Уже не 4:0, как в первом круге, но все равно неприятно.

Наконец "Гавр" выбрался из зоны вылета после победы на "Стад де ля Моссон". Без 5 минут вылетевший "Монпелье" после 8 поражений подряд был не особо мотивирован. Особенно с учетом того, что уже на третьей минуте они уступали. Пропустили контратаку, которую замкнул Кешта. Еще через полчаса Туре положил шикарный лонгшот с 30 метров и поставил, по сути, точку в игре. У "Гавра" 27 пунктов и они поменялись местами с "Реймсом", который на очко отстает.

Лига 1. 28-й тур

Ланс, Боллар-Делелис

Ланс – Сент-Этьен 1:0

Гол: Коялипу 75

На 45+4 Кардона не реализовал пенальти (Сент-Этьен)

Реймс, Стад Агюст Делон

Реймс – Страсбур 0:1

Гол: Дукуре 4

Удаления: Гбан 90+8 – Морейра 90+8

Ренн, Роазон Парк

Ренн – Осер 0:1

Гол: Жубал 89

Монпелье, Стад де ля Моссон

Монпелье – Гавр 0:2

Голы: Кешта 3, Туре 33

Удаление: Мейте 90+6 (Монпелье)