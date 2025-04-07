Бывший форвард Ливерпуля сейчас получает меньше минимальной зарплаты

Условия контракта 36-летнего Энди Кэрролла с "Бордо" в этом сезоне вызывают большой интерес. Англичанин неожиданно решил опуститься в четвертый дивизион Франции, присоединившись к "Бордо", который прошлым летом обанкротился и потерял профессиональный статус. Это не остановило бывшего форварда "Ливерпуля" – он покинул "Амьен" из Лиги 2 и перебрался в обанкротившийся "Бордо". Ранее в интервью он уже признался, что игра за "Бордо" стоит ему денег.

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"Не скажу точную цифру, но моя арендная плата за дом больше зарплаты. Если я и пришел в "Бордо", то точно не ради денег. У меня были предложения, в частности из Саудовской Аравии, но это меня не интересовало", – сказал Кэрролл.

Сначала его зарплату оценивали в 3 500 евро в месяц, впоследствии – в 2 500. Но настоящая сумма еще ниже. По информации L'Équipe, в ходе расследования финансового состояния "Бордо" выяснилось, что Кэрролл зарабатывает 1 614 евро брутто в месяц, то есть примерно 1 400 евро "чистыми". Для сравнения, минимальная зарплата во Франции на полную ставку – 1 801,80 евро брутто, то есть Кэрролл официально считается работником на неполную ставку.

Добавим, что в этом сезоне на счету англичанина 10 голов и 3 ассиста в 17 матчах за "Бордо" во всех турнирах.