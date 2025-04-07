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Голы Рабьо и Гринвуда. Марсель - Тулуза 3:2. Видеообзор матча

Франция

Главные звезды провансальцев оправдывают надежды

Голы Рабьо и Гринвуда. Марсель - Тулуза 3:2. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Марсель" с трудом обыграл "Тулузу" в 28-м туре чемпионата Франции.

Победили подопечные Роберто Де Дзерби благодаря автоголу Габриэля Суасо, а также забитым мячем Адриена Рабьо и Мэйсона Гринвуда.

Лига 1. 28-й тур

Стадион: "Велодром" (Марсель)

"Марсель" — "Тулуза" 3:2

Голы: Суасо (21, аг), Гринвуд (57), Рабьо (64) — Магри (28), Сьерро (76)

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