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Голы Рабьо и Гринвуда. Марсель - Тулуза 3:2. Видеообзор матча
Главные звезды провансальцев оправдывают надежды
Getty Images/Global Images Ukraine
"Марсель" с трудом обыграл "Тулузу" в 28-м туре чемпионата Франции.
Победили подопечные Роберто Де Дзерби благодаря автоголу Габриэля Суасо, а также забитым мячем Адриена Рабьо и Мэйсона Гринвуда.
Лига 1. 28-й тур
Стадион: "Велодром" (Марсель)
"Марсель" — "Тулуза" 3:2
Голы: Суасо (21, аг), Гринвуд (57), Рабьо (64) — Магри (28), Сьерро (76)
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