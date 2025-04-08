Роналдиньо высказался о лидере ПСЖ: У него немного бразильский стиль

Роналдиньо, бывший игрок "ПСЖ" (2001-2003) и обладатель "Золотого мяча" 2005 года, признался, что очень ценит эффектный стиль игры Усмана Дембеле, который проводит чрезвычайно сильный сезон в Париже.

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Спустя десять лет после завершения карьеры 45-летний бразилец продолжает внимательно следить за современным футболом. В интервью для L'Équipe он поделился впечатлениями от блестящего сезона "ПСЖ". На вопрос о гонке за "Золотой мяч" 2025 года и игроках, с которыми он себя ассоциирует, Роналдиньо вспомнил лидера парижан Усмана Дембеле.

"Я не очень люблю сравнивать. Я преимущественно смотрю на свои бывшие клубы и те, что еще соревнуются в Лиге чемпионов. Есть Усман Дембеле в "ПСЖ". Мне он очень нравится. У него немного бразильский стиль! Он непредсказуем, придумывает, провоцирует. Его сложно считать, и к тому же он много забивает. Он сейчас раскрывается, взрывается в совершенно другой роли, чем в прошлом году в "ПСЖ" или ранее в "Барселоне", – сказал Роналдиньо.

Добавим, что в этом сезоне на счету Дембеле 32 гола и 8 ассистов в 40 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.