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Стратегический советник ПСЖ вряд ли останется в клубе

Франция

Продление под вопросом

Стратегический советник ПСЖ вряд ли останется в клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

До завершения контракта Луиша Кампуша с "ПСЖ" остаются считанные недели, а его будущее в клубе до сих пор остается неопределенным. Как пишет журналист Фабрис Хокинс, с каждым днем вероятность того, что стратегический советник останется в Париже, становится все меньше.

В субботу, когда "ПСЖ" добыл свой 13-й титул чемпиона Франции, Кампуш активно приветствовал игроков, обнимал Луиса Энрике и даже позировал среди парижских ультрас, которые вывесили баннер в его честь: "Кампуш, твое будущее – в Париже". Судя по этим сценам, трудно представить, что в клубе существует какое-то напряжение вокруг его фигуры. Но за кулисами ситуация значительно сложнее: контракт Кампуша подходит к концу, а конкретной ясности относительно его дальнейшей роли до сих пор нет.

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Несмотря на то, что клуб уже сделал предложение по новому контракту, переговоры продвигаются крайне медленно. По разным источникам, ситуация выглядит по-разному: одни говорят, что диалог продолжается, другие – что Кампуш имеет завышенные требования. Сам португалец настаивает, что зарплата не является проблемой.

Какой бы ни была правда, с каждым днем шансов на продолжение все меньше. А сам Кампуш, сделавший "ПСЖ" приоритетом, может потерять терпение.

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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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