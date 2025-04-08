Луис Энрике о своём 100-м матче ПСЖ: Это источник гордости

Матч против "Астон Виллы" в Лиге Чемпионов станет 100-м для наставника "ПСЖ" Луиса Энрике.

Тренер поделился эмоциями. Он заявил, что это гордо и надеется провести ещё столько же.

"Мой сотый матч на скамейке запасных ПСЖ? Это источник гордости! Надеюсь, заработать еще несколько сотен, но их нужно заслужить!", - сказал Энрике.

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Напомним, Луис Энрике возглавил "ПСЖ" в июле 2023 года. Дважды с клубом становился чемпионом Франции и обладателем Суперкубка Франции. Также он выигрывал Кубок Франции.