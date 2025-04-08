  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Один из аутсайдеров чемпионата Франции уволил главного тренера
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из аутсайдеров чемпионата Франции уволил главного тренера

Франция

За 6 туров до конца

Один из аутсайдеров чемпионата Франции уволил главного тренера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Один из аутсайдеров чемпионата Франции уволил главного тренера.

"Монпелье" сообщил об отстранении Жана-Луи Гассе с поста главного тренера клуба. Это решение было принято по взаимному согласию.

71-летнего специалиста назначили тренером "Монпелье" в октябре 2024 года. Он провёл 21 матч за клуб, в котором проиграл 16 матчей во всех турнирах.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Команда под его руководством набрала 11 очков в Лиге 1 и занимает 18-е место. От промежуточного 16-го места отделяет 11 баллов.

По теме
yellow-arrow
Легендарный экс-футболист ПСЖ возглавил аутсайдера Лиги 1
yellow-arrow
Луис Энрике о своём 100-м матче ПСЖ: Это источник гордости
yellow-arrow
Бавария провела переговоры с представителями звезды Марселя 
Монпелье Жан-Луи Гассе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Montpellier
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости