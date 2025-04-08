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Один из аутсайдеров чемпионата Франции уволил главного тренера
За 6 туров до конца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Один из аутсайдеров чемпионата Франции уволил главного тренера.
"Монпелье" сообщил об отстранении Жана-Луи Гассе с поста главного тренера клуба. Это решение было принято по взаимному согласию.
71-летнего специалиста назначили тренером "Монпелье" в октябре 2024 года. Он провёл 21 матч за клуб, в котором проиграл 16 матчей во всех турнирах.
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Команда под его руководством набрала 11 очков в Лиге 1 и занимает 18-е место. От промежуточного 16-го места отделяет 11 баллов.
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