Один из аутсайдеров чемпионата Франции уволил главного тренера.

"Монпелье" сообщил об отстранении Жана-Луи Гассе с поста главного тренера клуба. Это решение было принято по взаимному согласию.

71-летнего специалиста назначили тренером "Монпелье" в октябре 2024 года. Он провёл 21 матч за клуб, в котором проиграл 16 матчей во всех турнирах.

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Команда под его руководством набрала 11 очков в Лиге 1 и занимает 18-е место. От промежуточного 16-го места отделяет 11 баллов.