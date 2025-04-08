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Легендарный экс-футболист ПСЖ возглавил аутсайдера Лиги 1
Это его первый опыт в роли главного тренера команды
Montpellier HSC
Легендарный бывший футболист "Пари Сен-Жермен" возглавил аутсайдера чемпионата Франции.
На официальном сайте "Монпелье" появилась информация о том, что Зумана Камара пришел на смену Жану-Луи Гассе, который был уволен с должности главного тренера клуба. Его команда проиграла девять матчей подряд в Лиге 1.
Отметим, что ранее 46-летний специалист работал с юношескими командами "ПСЖ", а также был помощником Лорана Блана и Томаса Тухеля, когда они возглавляли столичный клуб. Для француза это будет первый опыт на таком уровне.
????️ ???????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????̂???????????????? ???????? ???????????????? ????— MHSC (@MontpellierHSC) April 8, 2025
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Напомним, что "Монпелье" занимает последнее место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 15 очков после 28 туров.
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