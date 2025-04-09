Поль Погба: Если бы мне дали 4 года дисквалификации, то я бы завершил карьеру

В августе 2023 года мир Погба перевернулся с ног на голову. После первого матча сезона Серии A против "Удинезе" французский полузащитник сдал положительный тест на дегидроэпиандростерон (DHEA) — запрещенный стероидный гормон. 31-летнего футболиста временно отстранили от игры до слушания в итальянском антидопинговом трибунале. Недавно Погба рассказал об этой ситуации в интервью для GQ France.

"Если бы мне дали четыре года дисквалификации, то я бы завершил карьеру. Я не хотел говорить это публично, но именно так я думал. Я не понимал. Почему? Они вынесли самый суровый приговор. Это означало, что они вообще не приняли во внимание ни одного моего аргумента", — признался Погба.

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Защита Погба заключалась в том, что запрещенное вещество он принял непреднамеренно — оно содержалось в добавке, которую назначил врач, которому он доверял. Хотя итальянские власти сначала отклонили его объяснения, Погба не сдался. И 4 октября 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в конце концов вынес решение в его пользу.

"Все, что произошло, изменило меня. Я увидел, что такое настоящая жизнь. Это было как полная перезагрузка. Я будто постарел на десять лет за один момент", — сказал француз.

После сокращения дисквалификации с четырех лет до 18 месяцев, Погба получил право снова играть. Сейчас он без клуба, но подтвердил, что получил предложения со всего мира, однако не спешит и тщательно выбирает следующую команду.