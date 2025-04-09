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Марсель планирует выкупить игрока Милана после завершения сезона

Франция

Активируют клаусулу

Марсель планирует выкупить игрока Милана после завершения сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сообщается, что "Марсель" намерен активировать опцию выкупа, чтобы сделать трансфер полузащитника Исмаэля Беннасера постоянным по завершении текущего сезона.

Алжирский хавбек присоединился к команде на правах аренды из "Милана", за которую "Марсель" уже заплатил 1 миллион евро. Однако французский клуб планирует воспользоваться правом выкупа за 12 миллионов евро плюс еще 3 миллиона бонусами.

Добавим, что в этом сезоне на счету Беннасера 1 ассист в 7 матчах за "Марсель" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего полузащитника в 15 миллионов евро.

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Марсель Милан Исмаэль Беннасер
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Источник:
GFFN
Опубликовал: Алексей Полищук
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