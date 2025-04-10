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"Знаю, что украинцы никогда не сдадутся". Экс-тренер Шахтера в очередной раз поддержал Украину

Франция
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Искренние слова от португальского специалиста

"Знаю, что украинцы никогда не сдадутся". Экс-тренер Шахтера в очередной раз поддержал Украину

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека, который сейчас возглавляет французский "Лион", никогда не забывает об Украине и своем периоде работы с "горняками".

"Трудно смотреть за тем, что происходит в Украине каждый день. Продолжаются убийства детей и невинных людей. Мир в опасном положении - все больше становится империалистов и диктаторов, которые выбирают ложный путь. Не думаю, что предпринимается достаточно усилий для решения ситуации в Украине. Люди, которые имеют силу для того, чтобы завершить эту войну, делают недостаточно. Европа должна объединиться, быть сильнее. Я знаю, что украинский народ никогда не сдастся, и, надеюсь, что однажды я вернусь в Украину, чтобы встретиться со своими друзьями".

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Напомним, что сегодня, 10-го апреля, "Лион" под руководством Паулу Фонсеки сыграет против "Манчестер Юнайтед" дома в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Андрей Журба
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