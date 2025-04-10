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Суд арестовал 55 миллионов евро на счетах ПСЖ из-за долга перед Мбаппе
Спор между сторонами не утихает
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спор между Килианом Мбаппе и его бывшим клубом "ПСЖ" относительно невыплаченной зарплаты и бонусов набирает новые обороты.
Как сообщает Reuters, парижский суд принял решение об аресте 55 миллионов евро на счетах парижского клуба. Эта сумма соответствует долгу "ПСЖ" перед своим бывшим звездным форвардом и включает в себя часть подписного бонуса, зарплату за последние три месяца пребывания Мбаппе в команде.
Арест средств является мерой предосторожности, направленной на то, чтобы заставить "ПСЖ" выплатить долг Мбаппе.
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