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Суд арестовал 55 миллионов евро на счетах ПСЖ из-за долга перед Мбаппе

Франция

Спор между сторонами не утихает

Суд арестовал 55 миллионов евро на счетах ПСЖ из-за долга перед Мбаппе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спор между Килианом Мбаппе и его бывшим клубом "ПСЖ" относительно невыплаченной зарплаты и бонусов набирает новые обороты.

Как сообщает Reuters, парижский суд принял решение об аресте 55 миллионов евро на счетах парижского клуба. Эта сумма соответствует долгу "ПСЖ" перед своим бывшим звездным форвардом и включает в себя часть подписного бонуса, зарплату за последние три месяца пребывания Мбаппе в команде.

Арест средств является мерой предосторожности, направленной на то, чтобы заставить "ПСЖ" выплатить долг Мбаппе.

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Источник:
Reuters
Опубликовал: Екатерина Власова
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