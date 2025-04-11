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Монако - Марсель. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Франция
Обновлено

Монако - Марсель: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.04.25 ⋊ Лига 1 на UA-Футбол

Монако - Марсель. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В центральном матче 29-го тура чемпионата Франции встретятся "Монако", находящийся на третьем месте, и "Марсель", который находится на второй строчке. Обе команды претендуют на серебро в этом сезоне Лиги 1.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени в эту субботу, 12-го апреля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 3.

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Трансляція матчу "Монако" - "Марсель"
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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