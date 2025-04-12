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Монако - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Франция

Монако - Марсель: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.04.25 ⋊ Лига 1 на UA-Футбол

Монако - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Фото: AS Monaco

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В центральном матче 29-го тура чемпионата Франции между собой сыграют "Монако", который занимает третье место, и "Марсель", находящийся на второй строчке. Обе команды претендуют на серебро в этом сезоне Лиги 1.

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Лига 1. 29-й тур
12 апреля. 18:00. Монако. "Стад Луи II"
"Монако" — "Марсель"
Главный арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3

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Трансляція матчу "Монако" - "Марсель"
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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