Монако - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

В центральном матче 29-го тура чемпионата Франции между собой сыграют "Монако", который занимает третье место, и "Марсель", находящийся на второй строчке. Обе команды претендуют на серебро в этом сезоне Лиги 1.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Лига 1. 29-й тур

12 апреля. 18:00. Монако. "Стад Луи II"

"Монако" — "Марсель"

Главный арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3