Лига 1. Монако - Марсель 3:0. Монегаски возвращаются на второе место

"Монако" принимал на своем поле "Марсель", который до начала этого поединка находился на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Оба клуба, которые являются одними из самых результативных в этом сезоне Лиги 1 после "ПСЖ", умеют играть в яркий и атакующий футбол, однако каждая из этих команд также имеет свои уязвимые места в обороне.

Борьбы в этом противостоянии хватало, потому что "монегаски" и "провансальцы" борются за место в еврокубках на следующий сезон и за серебряные награды в чемпионате по итогам текущей кампании. "Марсель" имел небольшое преимущество в первые 10 минут, подопечные Роберто Де Дзерби создали несколько замечательных атак, но удары от Пьера-Эмиля Гейбьерга и Луиса Энрике не были очень опасными, потому забить гостям первыми все-таки не удалось в этом матче.

Со временем "красно-белые" перехватили инициативу. Все самое интересное происходило в центре поля в первой половине первого тайма. Было мало моментов и, соответственно, мало ударов, пока команда Ади Хюттера не открыла счет в этой встрече на 34-й минуте после серьезного штурма в штрафной площадке своего соперника. Сперва Мика Биерет пытался дважды пробить по воротам и не смог прошить Херонимо Рулли. Затем мяч отскочил к Брелю Эмболо, который отпасовал на Такуми Минамино. Японец, не долго думая, отправил круглого в правый нижний угол ворот — 1:0.

В конце первого тайма "Марсель" мог сравнять счет. У гостей был невероятный момент на 42-й минуте, но все испортил Луис Энрике, который не замкнул прострел в пустые ворота. Первая половина игры оставалась за "монегасками".

Второй тайм начался весьма оживленно. Хозяева проводили очень много атак, в частности они создавали опасные моменты после стандартных положений. Складывалось впечатление, что Роберто Де Дзерби не смог расшевелить команду во время перерыва. Уже на 58-й минуте "Монако" абсолютно заслуженно удвоил свое преимущество. Гол забил Эмболо, но взятие ворот долгое время проверяли на предмет офсайда, который найти помощникам главного арбитра не удалось.

После второго пропущенного гола итальянский специалист решил сделать тройную замену, чтобы освежить игру, а появление Амина Гуири могло сработать уже на 67-й минуте, однако невероятный удар алжирского нападающего в дальний угол ворот отразил Филипп Кён, переведя мяч на угловой. "Марсель" пытался вернуться в игру, но тщетно.

Помимо того, что голкипер "красно-белых" сегодня проводил матч на хорошем уровне, Рулли тоже демонстрировал свои способности, неоднократно спасая свою команду от разгрома. Но на 80-й минуте аргентинец привез пенальти за фол против Эмболо, упав на швейцарского нападающего во время прыжка. А вот его соотечественник, Денис Закария, уверенно подошел к одиннадцатиметровой отметке и забил третий гол для "Монако", оформив разгром, которого не удалось избежать гостям, хотя для них, честно говоря, все могло завершиться и гораздо хуже.

После этого матча "Монако" вновь возвращается на второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 53 очка, а "Марсель" опускается на третью строчку, оставаясь с 52 баллами после 29-ти сыгранных туров.

Лига 1. 29-й тур

Стадион: "Стад Луи II" (Монако)

Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)

"Монако" — "Марсель" 3:0

Голы: Минамино (34), Эмболо (58), Закария (82, пен.)

"Монако": Кён — Кайо Энрике, Керер (Салису, 89), Синго, Вандерсон — Минамино (Бен Сегир, 70), Камара (Магасса, 85), Закария, Аклиуш — Эмболо (Иленихена, 85), Биерет (Балогун, 70)

"Марсель": Рулли — Гарсия (Лирола, 76), Кондогбия, Мурильо — Мерлен (Дедич, 60), Хёйбьерг (Беннасер, 60), Ронжье, Луис Энрике — Рабьо, Гринвуд (Харит, 85) — Роу (Гуири, 60)

Предупреждения: Синго (10), Керер (78) — Харит (87)