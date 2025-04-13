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ПСЖ хочет подписать французского полузащитника Монако

Франция

Магнуса Аклиуша

ПСЖ хочет подписать французского полузащитника Монако

Getty Images/Global Images Ukraine

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"ПСЖ" хочет подписать 23-летнего французского хавбека Магнуса Аклиуша, сообщает GFFN.

По информации источника, сейчас столичный клуб ищет усиление в полузащите, и один из вариантов, который они рассматривают, — хавбек "Монако" Магнус Аклиуш. Добавим, что Аклиуш также интересует "Манчестер Сити".

Контракт Аклиуша с "Монако" рассчитан до лета 2028 года, за этот сезон в чемпионате Франции он сыграл 27 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 8 голевых передач.

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Источник:
getfootballnewsfrance
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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