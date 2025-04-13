Лига 1. Бодрая перестрелка в Сент-Этьене, долгожданная победа Анже и плеймейкер Калимуэндо

Если у "Ренна" сезон задался один из худших за последние годы, то у их форварда Арно Калимуэндо наоборот, индивидуально лучшая кампания в карьере. На позапрошлых выходных благодаря дублю в ворота "Анже" он побил собственный рекорд результативности в Лиге 1 (13). И сразу же раздобрел, стал замечать партнеров и даже оформил первый ассист в сезоне.

Сегодня на "Стад Осеан" Калимуэндо снова был удивительно командным игроком. Уже на первой минуте отобрал мяч у голкипера хозяев, после чего выкатил Матусиве на пустые ворота. Через 10 минут в контратаке Арно вывел на ворота Ассиньона классной разрезающей передачей, и повторил свой рекорд уже по ассистам – три за кампанию. Буквально через 3 забил уже сам, когда Матусива отблагодарил за эпизод на первой минуте. Мванга до перерыва отыграл один для "Гавра" прямым ударом со штрафного, но камбека не получилось. Вместо этого команда Дидье Дегара пропустили еще два во второй половине.

От "Гавра", который идет в зоне переходных матчей, тем временем оторвался "Анже". Новички Лиги 1 прервали 6-матчевую серию поражений (включая 5 в чемпионате), и взяли долгожданные 3 очка. Не то чтобы вдруг ожили, просто в соперниках был еще более мертвый оппонент (для "палладинов" это 10-е фиаско кряду). Успех принес дубль Эстебана Леполя. Сначала 24-летний форвард отличился с корнера, а затем в контратаке.

До этого весело было на "Жоффруа Гишар". Местному "Сент-Этьену" хватило духу трижды отыграться по ходу матча с "Брестом". В дебюте Людовик Ажорк вывел "пиратов" вперед, замкнув прострел Перейры Лаже. Люка Стассен вскоре ответил с углового точным ударом головой. Сима тут снова вернул перевес – тоже со стандарта, тоже хедером. "Зеленые" не спали и мгновенно вернули паритет – снова помог угловой, на котором отличился Кардона.

Через 3 минуты Ажорк оформил дубль, и в третий раз вывел "Брест" вперед. Снова подача со штрафного, снова классный удар головой. "Сент-Этьен" на этот раз сразу не ответил. Зато смог в концовке, когда Кардона ответил Ажорку своим вторым. На этот раз это был шикарный удар издали, который принес "зеленым" важный пункт в борьбе за выживание.

Лига 1. 29-й тур

Гавр, Стад Осеан

Гавр – Ренн 1:5

Голы: Мванга 42 – Матусива 1, Ассиньон 12, Калимуэндо 15, Аль-Таамари 57, Гомес 89

Анже, Стад Раймон Копа

Анже – Монпелье 2:0

Голы: Леполь 2, 43

Сент-Этьен, Жоффруа Гишар

Сент-Этьен – Брест 3:3

Голы: Стассен 16, Кардона 34, 80 – Ажорк 6, 37, Сима 25