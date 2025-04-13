Лига 1. Осер – Лион 1:3. Вскрыли после перерыва

Лига 1. 29-й тур

Осер, Аббе Дешам

Осер – Лион 1:3

Голы: Синайоко 77 – Микаутадзе 54 (п), Шерки 62, Ляказетт 84

"Лион" ворвался в зону Лиги Чемпионов на фоне осечек конкурентов. Ничья "Страсбура" и "Ниццы" позволила обогнать обоих, а очередное поражение "Марселя" позволяет надеяться и на подъем в топ-3, дающих право прямой квалификации – до команды Де Дзерби всего очко, до "Монако" – 2.

Пятая победа в 6 турах была добыта на негостеприимном "Аббе Дешам", где новичок Лиги 1 по ходу сезона разбирал "Ниццу" (2:1), "Брест" (3:0), "Ренн" (4:0) и "Марсель" (3:0). Тем не менее, немного попить крови у фаворита "бургундцам" удалось. К их фирменному компактному блоку 5-4-1 гости подобрали подход не сразу. До перерыва позиционная атака у команды Паулу Фонсеки не работала.

Тем не менее, пару моментов создали. "Осер" редко выбирался на чужую половину, но "Олимпик" все равно умудрился два раза выскочить в контратаки. В первом эпизоде Шерки перехватил паршивую передачу Хувера и вывел Ляказетта 1 на 1. Тот сначала проиграл дуэль Леону, а затем не смог пробить 3 защитников на пустующей линии ворот. А затем "Осер" сходил на корнер, и Шерки стянул 4 защитников и снова вывел капитана на рандеву.

На транзите же подловили "Осер" в дебюте второй половины. Толиссо отправил Микаутадзе в прорыв, и Леон сбил его на пути к воротам. Мика с точки же и пробил, открыв счет. А далее по сути снял все вопросы Шерки после роскошной комбинации. Эффектно замкнул в одно касание.

Игра была сделана, но грубая ошибка Альмады позволила "Осеру" забить гол престижа. Синайоко здорово разобрался с защитниками эффектным разворотом. Но "Лион" не дал даже намекнуть на камбек, и Микаутадзе выкатил Ляказетту на пустые. 1:3. "Ткачи" идут в ЛЧ.

Осер: Леон – Менса (Оппегор, 71), Акпа (Бейр, 66), Жубал, Диоманде, Хувер (Жоли, 71) – Онаиву (Айе, 66), Диуссе, Дануа (Матондо, 82), Перрен – Синайоко

Лион: Перри – Абнер, Ниакате, Чалета-Цар, Кумбеди – Матич (Мэйтленд-Найлз, 86), Толиссо – Микаутадзе (Тальяфико, 90+8), Альмада (Тессманн, 85), Шерки (Верету, 86) – Ляказетт