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Звезда ПСЖ отреагировал на сравнение с Килианом Мбаппе
Открещивается от них
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В интервью Téléfoot нападающего "Пари Сен-Жермен" Дезире Дуэ спросили о том, как он относится к сравнениям с форвардом мадридского "Реала" Килианом Мбаппе.
В медиа появились параллели между этими игроками из-за влияния, которое оба имели в свои первые сезоны в "ПСЖ", а также из-за схожих обстоятельств трансферов в столицу Франции. И Дуэ, и Мбаппе присоединились к парижанам в возрасте 18 лет. Когда Дуэ спросили о сравнении Мбаппе, он ответил следующее.
"Я слышал об этих сравнениях, но я – Дезире Дуэ, а Килиан – это Килиан. Он невероятный игрок, который уже многого достиг в футболе. А я стараюсь прокладывать собственный путь", – сказал Дуэ.
Добавим, что в этом сезоне на счету 19-летнего француза 12 голов и 12 ассистов в 43-х матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.
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