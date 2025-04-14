Звезда ПСЖ отреагировал на сравнение с Килианом Мбаппе

В интервью Téléfoot нападающего "Пари Сен-Жермен" Дезире Дуэ спросили о том, как он относится к сравнениям с форвардом мадридского "Реала" Килианом Мбаппе.

В медиа появились параллели между этими игроками из-за влияния, которое оба имели в свои первые сезоны в "ПСЖ", а также из-за схожих обстоятельств трансферов в столицу Франции. И Дуэ, и Мбаппе присоединились к парижанам в возрасте 18 лет. Когда Дуэ спросили о сравнении Мбаппе, он ответил следующее.

"Я слышал об этих сравнениях, но я – Дезире Дуэ, а Килиан – это Килиан. Он невероятный игрок, который уже многого достиг в футболе. А я стараюсь прокладывать собственный путь", – сказал Дуэ.

Добавим, что в этом сезоне на счету 19-летнего француза 12 голов и 12 ассистов в 43-х матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.