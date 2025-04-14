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Дубайский инвестиционный фонд ведет переговоры о покупке французского клуба

Франция

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Дубайский инвестиционный фонд ведет переговоры о покупке французского клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По информации L'Équipe, инвестиционный фонд из Дубая заинтересован в приобретении "Тулузы" у американской компании RedBird Capital Partners. Представители World Gate Investments подтвердили изданию, что они сделали запрос и ведут переговоры с RedBird, а условия сделки кажутся им привлекательными.

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Это не первая попытка продажи "Тулузы". В 2023 году RedBird рассматривали выход из клуба из-за участия "Тулузы" в Лиге Европы, поскольку еще одним их активом является "Милан", поэтому это могло нарушить правила УЕФА по мультивладению, но тогда клуб избежал проблемы, изменив свою структуру. В 2024 году также появлялись слухи об интересе американского фонда Otro Capital. Сейчас же в "Тулузе" от комментариев отказываются.

Добавим, что после 29 сыгранных матчей "Тулуза" занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата Франции с 34 очками.

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
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