Транслятор DAZN задерживает выплаты французской Лиге 1

Конфликт между LFP и DAZN продолжается с февраля, когда стриминговый сервис задержал выплату клубам элитного дивизиона 35 миллионов евро. Компания обвиняет лигу в недостаточной борьбе с пиратством и утверждает, что некоторые клубы Лиги 1 не принимали активного участия в создании контента.

Для урегулирования спора был привлечен посредник, однако, как сообщает L'Équipe, DAZN требует от LFP компенсацию в размере 573 миллионов евро за "выявленные нарушения" и "обман в отношении продукта".

По информации издания, обе стороны обменялись четырьмя предложениями, ни одно из которых не было принято. LFP предлагала досрочное расторжение контракта, по которому DAZN должен был бы выплатить средства до конца текущего финансового года и получить возможность расторгнуть соглашение с меньшей компенсацией за следующий год. Другой вариант от лиги предусматривал продление соглашения при условии достижения DAZN показателя в 1,5 миллиона подписчиков до конца следующего сезона, с небольшим уменьшением суммы выплат за права.

DAZN, со своей стороны, предлагал расторжение контракта в конце сезона с выплатой двух последних взносов без значительной будущей компенсации, или же продление соглашения на измененных условиях.

Также сообщается, что главный транслятор Лиги 1 рассматривал возможность выкупа контракта beIN Sports, чтобы стать единственным вещателем во Франции, что было их первоначальным желанием еще в 2023 году.

Однако, ни одна из сторон не готова пойти на уступки. L'Équipe предупреждает, что если до конца завтрашнего дня компромисс не будет найден, DAZN, вероятно, удержит два последних финансовых взноса.