Форвард Монако рассказал о том, как помогает зимнему новичку команды 

Мика Биерет и Бриль Эмболо быстро нашли взаимопонимание на поле после того, как первый присоединился к "Монако" во время январского трансферного окна. Но эти отношения выходят за пределы футбольного поля, как рассказал Эмболо.

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Биерет молниеносно стартовал в Лиге 1, забив 12 голов в 12 матчах за "Монако". Его взаимодействие с Эмболо значительно поспособствовало такой быстрой адаптации. Этот дуэт дважды ассистировал друг другу в этом сезоне. А накануне победы над "Марселем" со счетом 3:0 в субботу, Эмболо поделился деталями их внефутбольного общения.

"Однажды вечером он позвонил мне в 17:00, потому что хотел купить скутер... у него еще нет машины. Он говорит мне: "Можешь поехать со мной в магазин?". Я согласился, а моя жена сказала: "Вы странные. Двое мужчин едут покупать скутер в пять вечера". Но я взял сына и мы поехали", – рассказал Эмболо.

Добавим, что после 29 сыгранных матчей "Монако" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции с 53 очками.