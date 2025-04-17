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Марсель отметит клубный юбилей матчем Легенд. Известно несколько участников поединка

Франция

Хороший подарок болельщикам

Марсель отметит клубный юбилей матчем Легенд. Известно несколько участников поединка

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Марсель" отметит клубный юбилей матчем Легенд.

Французский клуб собирается отпраздновать своё 125-летие проведением поединка. В нём поучаствуют игроки разных эпох "Марселя".

Известно, что сыграют Робер Пирес, Дидье Дрогба и Самир Насри. Остальных участников предлагают выбрать болельщикам.

"Болельщики Марселя смогут проголосовать онлайн за стартовый состав каждой команды легенд. Планируется участие более 100 бывших игроков", - написали в клубе.

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Матч на Велодроме состоится 2 мая 2025 года. Дата подобрана ближе к окончанию сезона. К тому же, "Марсель" 4 мая сыграет с "Лиллем" в выездном матче.

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Источник:
Get Football News
Опубликовал: Владислав Прийменко
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