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Марсель отметит клубный юбилей матчем Легенд. Известно несколько участников поединка
Хороший подарок болельщикам
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Марсель" отметит клубный юбилей матчем Легенд.
Французский клуб собирается отпраздновать своё 125-летие проведением поединка. В нём поучаствуют игроки разных эпох "Марселя".
Известно, что сыграют Робер Пирес, Дидье Дрогба и Самир Насри. Остальных участников предлагают выбрать болельщикам.
"Болельщики Марселя смогут проголосовать онлайн за стартовый состав каждой команды легенд. Планируется участие более 100 бывших игроков", - написали в клубе.
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Матч на Велодроме состоится 2 мая 2025 года. Дата подобрана ближе к окончанию сезона. К тому же, "Марсель" 4 мая сыграет с "Лиллем" в выездном матче.
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