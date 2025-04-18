Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ планирует продлить контракт со звездным вингером
В клубе довольны его игрой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" планирует продлить контракт со своим звездным вингером.
Согласно эксклюзивной информации от журналиста Николо Скиры, руководство французского гранда в ближайшее время собирается предложить Брэдли Барколю новый контракт, который будет рассчитан до лета 2030 года
Отмечается, что 22-летний француз получит значительное увеличение зарплаты. Его действующий контракт с клубом действует до конца июня 2028 года. Летом 2023 года "ПСЖ" заплатил "Лиону" 45 миллионов евро за Брэдли Барколя.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Брэдли Барколя забил 18 голов и отдал 16 ассистов в 48 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 70 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Матч между Манчестер Юнайтед и Лионом отметился невероятным достижением в еврокубках
- Сказка продолжается. Лацио – Будё/Глимт 3:1. Видео голов и обзор матча
- Манчестер Юнайтед - Лион 5:4. Видео голов и обзор матча ЛЕ
- Паулу Фонсека объяснил причину провала Лиона в матче против Манчестер Юнайтед
- Красная карточка для кошелька: Милитао будет платить бывшей жене в шесть раз больше
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО