ПСЖ планирует продлить контракт со звездным вингером

"Пари Сен-Жермен" планирует продлить контракт со своим звездным вингером.

Согласно эксклюзивной информации от журналиста Николо Скиры, руководство французского гранда в ближайшее время собирается предложить Брэдли Барколю новый контракт, который будет рассчитан до лета 2030 года

Отмечается, что 22-летний француз получит значительное увеличение зарплаты. Его действующий контракт с клубом действует до конца июня 2028 года. Летом 2023 года "ПСЖ" заплатил "Лиону" 45 миллионов евро за Брэдли Барколя.

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В этом сезоне Брэдли Барколя забил 18 голов и отдал 16 ассистов в 48 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 70 миллионов евро.