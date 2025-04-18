  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ планирует продлить контракт со звездным вингером
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ планирует продлить контракт со звездным вингером

Франция

В клубе довольны его игрой

ПСЖ планирует продлить контракт со звездным вингером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" планирует продлить контракт со своим звездным вингером.

Согласно эксклюзивной информации от журналиста Николо Скиры, руководство французского гранда в ближайшее время собирается предложить Брэдли Барколю новый контракт, который будет рассчитан до лета 2030 года

Отмечается, что 22-летний француз получит значительное увеличение зарплаты. Его действующий контракт с клубом действует до конца июня 2028 года. Летом 2023 года "ПСЖ" заплатил "Лиону" 45 миллионов евро за Брэдли Барколя.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Брэдли Барколя забил 18 голов и отдал 16 ассистов в 48 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Звезда Марселя согласился на переход в Интер
yellow-arrow
Паулу Фонсека объяснил причину провала Лиона в матче против Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Лидеры Серии А приближаются к подписанию звезды Марселя
Пари Сен-Жермен Брэдли Барколя
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости