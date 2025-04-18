Франция
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Лига 1. Ренн – Нант 2:1. Поздняя развязка Бретонского дерби
Нант не устоял в меньшинстве
Фото: Stade Rennais F.C.
Лига 1. 30-й тур
Ренн, Роазон Парк
Ренн – Нант 2:1
Голы: Трюффер 23, Меите 86 – Мохамед 54
Удаление: Коко 57
На 13-й минуте Калимуэндо не реализовал пенальти
Ренн: Самба – Брассье, Руо, Жаке – Трюффер, Фофана (Олаиге, 77), Сиссе, Матусива, Ассиньон – Калимуэндо (Блас, 88), аль-Тамари (Меите, 77)
Нант: Лопеш (Карлгрен, 34) – Зезе, Кастеллетто, Аду – Коцца, Леру, Соарес, Томас (Коко, 34) – Саймон, Мохамед (Лепенан, 71), Аблин (Кадевере, 90+2)
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