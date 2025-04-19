Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Приобрел не на фарт. Клуб, которым владеет Мбаппе, понизился до третьего дивизиона
Впервые за долгое время
Фото: Кан
Французский "Кан" официально вылетел в Лигу 3. За заключительные 3 тура до завершения чемпионата, команда занимает последнее место в турнирной таблице Лиги 2.
Напомним, что в прошлом году владельцем "Кана" стал нападающий "Реала" Килиан Мбаппе. Он владеет 80% акций, которые приобрел за 20 млн евро.
Клуб вылетел в третий дивизион Франции впервые за 42 года. Последний раз "Кан" выступал в Национальном чемпионате еще в 1983 году.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Матч Левого Берега отложен. Известна причина
- В возрасте 39 лет. Экс-футболист РБ Зальцбург и сборной Хорватии погиб в ДТП
- Президент Динамо прокомментировал предстоящие матчи киевлян против Буковины и Шахтера
- Нападающий Лиона прокомментировал поражение своей команды от Манчестер Юнайтед
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000