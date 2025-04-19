Приобрел не на фарт. Клуб, которым владеет Мбаппе, понизился до третьего дивизиона

Французский "Кан" официально вылетел в Лигу 3. За заключительные 3 тура до завершения чемпионата, команда занимает последнее место в турнирной таблице Лиги 2.

Напомним, что в прошлом году владельцем "Кана" стал нападающий "Реала" Килиан Мбаппе. Он владеет 80% акций, которые приобрел за 20 млн евро.

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Клуб вылетел в третий дивизион Франции впервые за 42 года. Последний раз "Кан" выступал в Национальном чемпионате еще в 1983 году.