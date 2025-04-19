Франция
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Лига 1. ПСЖ – Гавр 2:1. Эксперименты Энрике не помешали очередной победе
10-я победа парижан кряду
Фото: Paris Saint-Germain, Х
Лига 1. 30-й тур
Париж, Парк де Пренс
ПСЖ – Гавр 2:1
Голы: Дуэ 8, Рамуш 50 – Сумаре 60
ПСЖ: Сафонов – Заир-Эмери, Эрнандес, Бералдо – Меюлю, Дуэ (Кимпембе, 81), Ли Кан Ин (Невеш, 73), Хакими (Мендеш, 61) – Барколя (Кварацхелия, 73), Рамуш, Мбай (Витинья, 61)
Гавр: Горжлен – Балло-Туре, Льорис, Юте (Жужу, 79), Него (Хусни, 90+1) – Диавара (Андре Айю, 64), Туре, Мванга – Сумаре (Ндиайе, 79), Кока (Кешта, 64), Казимир
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