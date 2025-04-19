  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лига 1. ПСЖ – Гавр 2:1. Эксперименты Энрике не помешали очередной победе
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига 1. ПСЖ – Гавр 2:1. Эксперименты Энрике не помешали очередной победе

Франция

10-я победа парижан кряду

Лига 1. ПСЖ – Гавр 2:1. Эксперименты Энрике не помешали очередной победе

Фото: Paris Saint-Germain, Х

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 30-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Гавр 2:1

Голы: Дуэ 8, Рамуш 50 – Сумаре 60

ПСЖ: Сафонов – Заир-Эмери, Эрнандес, Бералдо – Меюлю, Дуэ (Кимпембе, 81), Ли Кан Ин (Невеш, 73), Хакими (Мендеш, 61) – Барколя (Кварацхелия, 73), Рамуш, Мбай (Витинья, 61)

Гавр: Горжлен – Балло-Туре, Льорис, Юте (Жужу, 79), Него (Хусни, 90+1) – Диавара (Андре Айю, 64), Туре, Мванга – Сумаре (Ндиайе, 79), Кока (Кешта, 64), Казимир

По теме
yellow-arrow
Битва за второе место. Известно, будет ли играть Соболь в матче Монако - Страсбур
yellow-arrow
Кривбасс – Шахтер, Миколенко vs Сити и ответные матчи ЛЧ, ЛЕ, ЛК. Расписание футбола на 14 – 20 апреля
yellow-arrow
Приобрел не на фарт. Клуб, которым владеет Мбаппе, понизился до третьего дивизиона
Гавр Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости