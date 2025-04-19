Лига 1. Монако - Страсбур 0:0. Нули, которые не пойдут на пользу ни для одной из команд

"Страсбур" сыграл вничью с "Монако", прервав их победную шестиматчевую серию в Лиге 1 на "Стад Луи II".

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Лига 1. 30-й тур

Стадион: "Стад Луи II" (Монако)

Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)

"Монако" — "Страсбур" 0:0

*На 45+2-й минуте гол Мики Биерета был отменен после просмотра ВАР из-за офсайда

**На 85-й минуте гол Сэмюэла Амо-Амеяу был отменен после просмотра ВАР из-за офсайда

"Монако": Кён — Кайо Энрике (Диатта, 71), Мависса, Синго, Вандерсон — Минамино (Бен Сегир, 71), Камара (Магасса, 81), Закария, Аклиуш — Эмболо (Балогун, 81), Биерет (Иленихена, 90+1)

"Страсбур": Петрович — Сарр, Омобамиделе, Дукуре — Барко (Уаттара, 90), Андрей Сантос, Диарра (Лемарешаль, 57), Дуэ — Морейра, Баква (Амо-Амеяу, 78) — Эмега

Предупреждения: Кайо Энрике (12), Камара (39), Минамино (69) — Дукуре (13), Дуэ (24), Омобамиделе (48)