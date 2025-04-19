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Лига 1. Марсель - Монпелье 5:1. Очень хотят серебро
Ожидаемая победа над аутсайдером
Фото: Марсель
В 30-м туре французской Лиги 1 претендент на серебряные медали "Марсель" уверенно справился с аутсайдером чемпионата "Монпелье". Чуть ли не каждый удар в створ ворот завершался голом.
Счет 5:1 подтверждает игровое преимущество хозяев. Они занимают второе место, имея на одно очко больше ближайшего преследователя. "Монпелье" стабильно на последней строчке.
До завершения чемпионата Франции остаются 4 тура. Пока окончательно определен только обладатель чемпионского места. Напомним, оно за "ПСЖ".
Лига 1. 30-й тур
Стадион: "Стад Луи II" (Монако)
Главный судья: Эрик Ваттельлье (Франция)
"Марсель" - "Монпелье“ 5:1
Голы: Гринвуд 8, 67, Ндолло Билле 60, Роу 74, Рабио 90 - Минкарелли 83
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