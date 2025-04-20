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Разгром от Де Дзерби. Марсель – Монпелье 5:1. Видео голов и обзор матча

Франция

Под горячую руку случился аутсайдер

Разгром от Де Дзерби. Марсель – Монпелье 5:1. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Перед этим туром "Марсель" проиграл четыре матча из пяти и серьезно поколебал свои шансы на серебро. Однако поединок против полного аутсайдера “Монпелье” вернул все на свои места. Команда Де Дзерби забила пять голов, два из которых оформил Гринвуд. Параллельно "Монако" потерял зачетные пункты, поэтому провансальцы теперь снова вторые.

"Марсель" – "Монпелье" 5:1

Голы: Гринвуд 8 (пен.), 67, Ндолло Билль 60 (авт.), Роу 74, Рабио 90 – Минкарелли 83

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