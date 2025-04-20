Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига 1. Лилль и Ницца справились с новичками, Реймс оторвался от зоны вылета
Лилль как минимум до вечера вернулся в топ-4
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 30-й тур
Лилль, Пьер Моруа
Лилль – Осер 3:1
Голы: Менье 9, Дэвид 43, 90+7 – Алессандро 90+2 (аг)
Лилль: Шевалье – Исмаили (Гудмундссон, 86), Алессандро, Диаките, Менье – Пардо (Сахрауи, 71), Гомес (Бенталеб, 80), Андре, Харальдссон (Мукау, 86) – Акпом (Мбаппе, 80), Дэвид
Ницца, Альянц Ривьера
Ницца – Анже 2:1
Голы: Росарио 36, Абди 47 – Белькдим 52
Ницца: Булка – Бар, Ндайишимийе, Монем – Абди (Менди, 69), Росарио, Будауи, Клосс – Бога (Чо, 68), Буанани (Диоп, 68) – Лаборд (Гессан, 84)
Брест, Стад Франсис Ле Бле
Брест – Ланс 1:3
Голы: Ле-Мелу 13 – Койялипу 17, эль-Айнауи 45+7 (п), Саид 90
Удаление в составе хозяев: Ндиайе 45+5
Реймс, Огюст Делон
Реймс – Тулуза 1:0
Гол: Сьебатшу 39
Удаление в составе гостей: Маккензи 27
Популярное сейчас
- Болельщики Бенфики в восторге от игры Трубина. Комментарии португальского СМИ
- Свитолина – о финале Руана: Я очень довольна моей игрой
- За первые шесть часов "перемирия" Россия провела 19 штурмовых действий – Зеленский
- Луис Энрике поделился своими мыслями после матча с Астон Виллой
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО