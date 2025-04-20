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Лига 1. Лилль и Ницца справились с новичками, Реймс оторвался от зоны вылета

Франция

Лилль как минимум до вечера вернулся в топ-4

Лига 1. Лилль и Ницца справились с новичками, Реймс оторвался от зоны вылета

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 30-й тур

Лилль, Пьер Моруа

Лилль – Осер 3:1

Голы: Менье 9, Дэвид 43, 90+7 – Алессандро 90+2 (аг)

Лилль: Шевалье – Исмаили (Гудмундссон, 86), Алессандро, Диаките, Менье – Пардо (Сахрауи, 71), Гомес (Бенталеб, 80), Андре, Харальдссон (Мукау, 86) – Акпом (Мбаппе, 80), Дэвид

Ницца, Альянц Ривьера

Ницца – Анже 2:1

Голы: Росарио 36, Абди 47 – Белькдим 52

Ницца: Булка – Бар, Ндайишимийе, Монем – Абди (Менди, 69), Росарио, Будауи, Клосс – Бога (Чо, 68), Буанани (Диоп, 68) – Лаборд (Гессан, 84)

Брест, Стад Франсис Ле Бле

Брест – Ланс 1:3

Голы: Ле-Мелу 13 – Койялипу 17, эль-Айнауи 45+7 (п), Саид 90

Удаление в составе хозяев: Ндиайе 45+5

Реймс, Огюст Делон

Реймс – Тулуза 1:0

Гол: Сьебатшу 39

Удаление в составе гостей: Маккензи 27

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