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Лига 1. Сент-Этьен – Лион 2:1. Сюрприз в Ронском дерби

Франция

"Святые" одолели "ткачей"

Лига 1. Сент-Этьен – Лион 2:1. Сюрприз в Ронском дерби

AS Saint-Étienne

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

Встреча "Сент-Этьена" и "Лиона" в заключительном матче 30-го тура чемпионата Франции стала 125-й между этими командами во всех турнирах в истории. Эта игра должна была запомниться тем, что происходило непосредственно на поле, но не обошлось без скандалов, как в случае с решением главного арбитра о приостановке матча. Таким вот оказалось юбилейное принципиальное противостояние вечных соперников, именуемое "Ронским Дерби".

Детальный отчет этого матча появится на нашем сайте в ближайшее время...

Лига 1. 30-й тур

Стадион: "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен)

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

"Сент-Этьен" — "Лион" 2:1

Голы: Стассен (10, 67) — Тессманн (76)

"Сент-Этьен": Ларсоннер — Петро, Наде, Бернауэр, Аппиа — Муэффек (Мутон, 74), Эква, Тардье — Давиташвили (Абдельхамид, 89), Стассен (Сиссоко, 89), Кардона (Олд, 74)

"Лион": Дескам — Абнер Винисиус, Ниакате, Чалета-Цар, Кумбеди (Фофана, 63) — Толиссо (Акуоку, 28 / Мейтленд-Найлс, 46), Тессманн, Верету (Альмада, 46) — Микаутадзе, Ляказетт, Шерки (Мата, 89)

Предупреждения: Стассен (24), Петро (78), Аппиа (79) — Ляказетт (27), Акуоку (32) Микаутадзе (52), Мата (90+2)

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