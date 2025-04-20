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В Сент-Этьене горячо. Ужасная травма Толиссо, агрессия в отношении бокового арбитра, остановка матча
Принципиальное противостояние, несмотря на различные текущие задачи
Фото: ol.fr
Матч "Сент-Этьен" – "Лион" был прерван в конце первого тайма из-за попадания предмета от фанатов в одного из линейных арбитров. Источник отмечает, что остановка должна длиться не больше 45 минут. Позже появилась информация о возобновлении встречи примерно через полчаса – в 23:15.
[#ASSEOL] ???? Match interrompu juste avant la pause et pour un maximum de 45 minutes !— Social Gones (@SocialGones) April 20, 2025
Un arbitre assistant a reçu un projectile (une pièce de monnaie a priori) ????♂️
[Les génies de la @LFPfr seraient capables de mettre la responsabilité sur les supporters lyonnais pourtant absents… pic.twitter.com/lMReTyLGMk
В середине тайма также произошел довольно эмоциональный эпизод. Автор пока единственного гола Люка Стассен жестко пытался отобрать мяч у Корентена Толиссо и нанес ему тяжелую травму. Главный рефери просматривал эпизод, но решил, что нарушения недостаточно для удаления и показал лишь желтую карточку.
[#ASSEOL] ???? À quel moment il joue le ballon ? Il y a ???? tous les jours.— Social Gones (@SocialGones) April 20, 2025
La VAR est un outil de fraude mais on le savait déjà.#TeamOLpic.twitter.com/7pZTizYp7t
Хозяева борются за выживание (24 очка, 17 место), а "Олимпик" замыкает топ-5 (51 балл).
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