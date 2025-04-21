Коллектив Фонсеки оступился с аутсайдером. Сент-Этьен – Лион 2:1. Видео голов и обзор матча

"Лион" потерпел сенсационное поражение в выездном поединке с "Сент-Этьеном" в 30-м туре чемпионата Франции.

Двумя забитыми мячами у хозяев отметился Люка Стассен.

Таким образом, подопечные Фонсеки упустили возможность подняться на 4-ю строчку в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с "Монако", а "Сент-Этьен" остался на предпоследнем, 17-м месте.

Лига 1. 30-й тур

Стадион: "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен)

"Сент-Этьен" - "Лион" 2:1

Голы: Стассен (10, 67) — Тессманн (76)