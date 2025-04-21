Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коллектив Фонсеки оступился с аутсайдером. Сент-Этьен – Лион 2:1. Видео голов и обзор матча
Это может горько аукнуться "ткачам" по итогам сезона
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лион" потерпел сенсационное поражение в выездном поединке с "Сент-Этьеном" в 30-м туре чемпионата Франции.
Двумя забитыми мячами у хозяев отметился Люка Стассен.
Таким образом, подопечные Фонсеки упустили возможность подняться на 4-ю строчку в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с "Монако", а "Сент-Этьен" остался на предпоследнем, 17-м месте.
Лига 1. 30-й тур
Стадион: "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен)
"Сент-Этьен" - "Лион" 2:1
Голы: Стассен (10, 67) — Тессманн (76)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В Ватикане умер Папа Римский Франциск
- Шандрук: Побороться за еврокубки? Мы можем, но встанет вопрос - для чего?
- Кубок Украины. Может сложиться ситуация, при которой Шахтеру будет выгодна победа в турнире Динамо
- Шахтер – Динамо, Барселона – Реал, полуфиналы Кубка Украины. Расписание футбола на 21 – 27 апреля
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000