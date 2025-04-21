  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Коллектив Фонсеки оступился с аутсайдером. Сент-Этьен – Лион 2:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коллектив Фонсеки оступился с аутсайдером. Сент-Этьен – Лион 2:1. Видео голов и обзор матча

Франция
Обновлено

Это может горько аукнуться "ткачам" по итогам сезона

Коллектив Фонсеки оступился с аутсайдером. Сент-Этьен – Лион 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лион" потерпел сенсационное поражение в выездном поединке с "Сент-Этьеном" в 30-м туре чемпионата Франции.

Двумя забитыми мячами у хозяев отметился Люка Стассен.

Таким образом, подопечные Фонсеки упустили возможность подняться на 4-ю строчку в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с "Монако", а "Сент-Этьен" остался на предпоследнем, 17-м месте.

Лига 1. 30-й тур

Стадион: "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен)

"Сент-Этьен" - "Лион" 2:1

Голы: Стассен (10, 67) — Тессманн (76)

По теме
yellow-arrow
Бывший тренер Лиона может возглавить другой французский клуб
yellow-arrow
Лига 1. Сент-Этьен – Лион 2:1. Сюрприз в Ронском дерби
yellow-arrow
Шахтер – Динамо, Барселона – Реал, полуфиналы Кубка Украины. Расписание футбола на 21 – 27 апреля
Лион Лига 1 обзор Сент-Этьен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости