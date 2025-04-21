  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Бывший тренер Лиона может возглавить другой французский клуб
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший тренер Лиона может возглавить другой французский клуб

Франция

Новая работа после увольнения

Бывший тренер Лиона может возглавить другой французский клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сообщается, что "Нант" может сменить главного тренера в конце сезона. "Желто-зеленые" до сих пор не гарантировали себе сохранение прописки в Лиге 1.

На протяжении всего сезона в клубе шли разговоры по тренерскому вопросу. Антуан Комбуаре вернулся в команду в конце прошлого сезона, чтобы спасти ее от вылета, однако руководство клуба уже не раз задумывалось над изменениями. Президент клуба Вальдемар Кита пытался заменить Комбуаре во время зимней паузы, но не сумел договориться ни с Хабибом Беем, ни с Сержиу Консейсау.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Нант" до сих пор находится в поисках нового главного тренера и может сделать ставку на Пьера Сажа. Французский специалист находится без работы с момента ухода из "Лион" зимой, однако известно, что он готов вернуться к тренерской деятельности.

Добавим, что сейчас "Нант" занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата Франции с 30 очками, опережая зону переходных матчей лишь на три балла.

По теме
yellow-arrow
Коллектив Фонсеки оступился с аутсайдером. Сент-Этьен – Лион 2:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Лига 1. Сент-Этьен – Лион 2:1. Сюрприз в Ронском дерби
yellow-arrow
Шахтер – Динамо, Барселона – Реал, полуфиналы Кубка Украины. Расписание футбола на 21 – 27 апреля
Лион Нант Пьер Саж
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
GFFN
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости