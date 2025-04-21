Бывший тренер Лиона может возглавить другой французский клуб

Сообщается, что "Нант" может сменить главного тренера в конце сезона. "Желто-зеленые" до сих пор не гарантировали себе сохранение прописки в Лиге 1.

На протяжении всего сезона в клубе шли разговоры по тренерскому вопросу. Антуан Комбуаре вернулся в команду в конце прошлого сезона, чтобы спасти ее от вылета, однако руководство клуба уже не раз задумывалось над изменениями. Президент клуба Вальдемар Кита пытался заменить Комбуаре во время зимней паузы, но не сумел договориться ни с Хабибом Беем, ни с Сержиу Консейсау.

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"Нант" до сих пор находится в поисках нового главного тренера и может сделать ставку на Пьера Сажа. Французский специалист находится без работы с момента ухода из "Лион" зимой, однако известно, что он готов вернуться к тренерской деятельности.

Добавим, что сейчас "Нант" занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата Франции с 30 очками, опережая зону переходных матчей лишь на три балла.