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Во Франции арестовали болельщика, из-за которого почти на час был прерван матч Лиги 1

Франция

Фанат попал посторонним предметом в линейного арбитра во время поединка

Во Франции арестовали болельщика, из-за которого почти на час был прерван матч Лиги 1

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Во Франции был арестован болельщик, из-за которого был прерван матч 30-го тура Лиги 1 между "Сент-Этьеном" и "Лионом" (2:1).

Как сообщает авторитетное издание The Athletic, руководство "зеленых" собирается подать официальную жалобу на человека, который нарушил порядок на стадионе "Жоффруа Гишар" в конце первого тайма поединка, попав посторонним предметом в линейного арбитра. В результате этого инцидента игра была приостановлена на 45 минут.

"Наш футбольный клуб будет действовать с максимальной твердостью, принимая самые строгие санкции со своей стороны, чтобы гарантировать, что этот акт не останется безнаказанным. Мы будем продолжать борьбу с любыми формами насилия", — говорится в заявлении "Сент-Этьена".

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Также добавим, что по итогам 30-го тура Лиги 1 "Лион" опустился на шестое место в турнирной таблице, набрав 51 очко, а "Сент-Этьен" находится на предпоследнем месте в чемпионате Франции, имея в своем активе 27 баллов.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
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