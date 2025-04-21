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ПСЖ планирует продлить контракт со своим вингером из-за интереса Манчестер Сити
Об этом пишет издание Get Football News France
Getty Images/Global Images Ukraine
19-летний левый вингер Дезире Дуэ может подписать новый контракт со своим клубом.
Как пишет издание Get Football News France, узнав о серьезном интересе "Манчестер Сити", руководство "Пари Сен-Жермен" может предложить футболисту новое соглашение. Ожидается значительное повышение заработной платы и продление контракта до 2030 года.
Впрочем, переговоры пока не продвинулись, и для подписания нужен существенный прогресс.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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