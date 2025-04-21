ПСЖ планирует продлить контракт со своим вингером из-за интереса Манчестер Сити

19-летний левый вингер Дезире Дуэ может подписать новый контракт со своим клубом.

Как пишет издание Get Football News France, узнав о серьезном интересе "Манчестер Сити", руководство "Пари Сен-Жермен" может предложить футболисту новое соглашение. Ожидается значительное повышение заработной платы и продление контракта до 2030 года.

Впрочем, переговоры пока не продвинулись, и для подписания нужен существенный прогресс.